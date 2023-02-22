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لدعم الشباب.. “الصناعات الغذائية” يوقِّع اتفاقية جديدة لزيادة نسبة التوطين

لدعم الشباب.. “الصناعات الغذائية” يوقِّع اتفاقية جديدة لزيادة نسبة التوطين

لدعم الشباب.. “الصناعات الغذائية” يوقِّع اتفاقية جديدة لزيادة نسبة التوطين
٠٦:٠٧:٢٤ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقَّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية توطين وتوظيف مع مجموعة لحاء؛ وذلك بهدف توظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات المجموعة التي تمتلك 6 شركات أغلبها في مجال صناعة الغذاء.

دعم الكوادر الوطنية

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم بن سعود العقيلي، أن دعم الكوادر الوطنية هو الهدف الرئيس من الاتفاقية ومجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضًا على مدار الأشهر الماضية..

وسيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على دعم المحتوى المحلي.

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توطين صناعة الغذاء

وبيَّن العقيلي، أن الاتفاقية الموقعة مع “لحاء”، والتي مثلها نائب المدير العام محمد الصالح، ستسهم بشكل كبير في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِّق الأمن الغذائي.

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تطوير الكادر الوطني

وأكد المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الحيوية والإستراتيجية؛ لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر الوطني في هذا المجال، الذي يُعدُّ من الصناعات الإستراتيجية، ويحظى باهتمام بالغ من القيادة بالمملكة.

ويُعد المعهد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والقطاع الخاص.

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