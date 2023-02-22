عاجل.. “الأرصاد” يتوقع نشاط الرياح المغبّرة على الرياض والمدينة و 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

رياح مغبرة على 7 مناطق

وأضاف أن الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

اقرأ أيضًا:

حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وعوالق ترابية على هذه المناطق

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد.. غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على القصيم ومكة المكرمة