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منها خصومات 41% على الأجهزة.. stc تُطلق عروض يوم التأسيس

منها خصومات 41% على الأجهزة.. stc تُطلق عروض يوم التأسيس

منها خصومات 41% على الأجهزة.. stc تُطلق عروض يوم التأسيس
٠٥:١٨:٢٤ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة الاتصالات السعودية (stc) الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، العديد من العروض الخاصة بيوم التأسيس لعام 2023 لمدة 4 أيام.

باقات بيتي 5G eSIM  

وتقدم المجموعة من خلال هذه العروض باقات بيتي 5G eSIM  بخصومات متنوعة واشتراكات مجانية في منصتي tv stc وشاهد، بالإضافة إلى خصومات على الأجهزة تصل إلى 41%.

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تخفيض 10% على باقات الشحن

كما تقدم عروضًا خاصة بالشحن مسبق الدفع عبر سوا تشمل تخفيض 10% على باقات الشحن.

علاوة على ذلك يمكن لمستخدمي منصة stc play التنافس على بطولة بجوائز نقدية لأفضل 3 لاعبين.

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كسب النقاط وخصومات وعروض

أما برنامج الولاء «قطاف» فيقدم عرضاً على كسب النقاط بشكل مضاعف مع عدد من المتاجر، إضافة إلى الخصومات والعروض مع متاجر أخرى.

كما يوفر إمكانية استبدال النقاط في برامج الولاء لدى عدد من البنوك إلى نقاط قطاف بزيادة 20%.

وتأتي هذه العروض والخصومات من مجموعة stc تعبيراً عن دورها الريادي كممكن رقمي في المنطقة، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن.

كما تأتي هذه العروض لفتح المجال لمزيد من الاستمتاع بالخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين.

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