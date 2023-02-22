الارتفاع مستمر.. 48 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا إلى 48.310 قتلى، في إحصائية رسمية غير نهائية.

وارتفع أعداد القتلى نحو 1000 شخص خلال 48 ساعة فقط، حيث وصلت الأعداد مساء الأحد الماضي إلى نحو 47 ألف قتيل في كلا البلدين.

ومن جهتها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن أعمال البحث والإنقاذ لأحياء محتملين، أو انتشال جثث جديدة، ستستمر فقط في كهرمان مرعش وهاتاي، وهما المنطقتان اللتان شهدتا أكبر عدد من الضحايا.

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أعداد القتلى في تركيا

وأعلنت (آفاد) اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42 ألفًا و310 أشخاص.

وبحسب بيانها قالت “آفاد”، لقد وقعت 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5-6 درجات

وكانت هناك نحو 450 هزة بين 4-5 درجات، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وأشارت إلى تضرر 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وألازيغ.

إجلاء 448 ألف شخص

وأضافت إنه تم إجلاء 448 ألف 18 مواطنًا من المنطقة الزلزال.

وتابعت أنه تم نصب 301.289 خيمة من قبل الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة والدول والمنظمات الدولية، ووضع 6.375 حاويات في المنطقة..

وأكدت على توفير خدمات الإقامة المؤقتة و79.720 من مواد الإقامة لـ 78.500 شخص من قبل رئاسة الشؤون الدينية.

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أعداد القتلى في سوريا

أما في سوريا، فقد اقتربت الإحصائية الرسمية في مناطق النظام والمعارضة من 6 آلاف ضحية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 6 من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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