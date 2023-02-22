زلزال تركيا يُقسّم قرية لنصفين ويحركها عشرات الأمتار

تواصل – فريق التحرير:

أدت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 من فبراير الجاري بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر إلى تقسيم قرية تركية إلى قسمين.

انقسام قرية لنصفين

وذكر تقرير أن قرية دميركوبيرو بولاية هاتاي التي يقطنها ألف شخص، انقسمت إلى قسمين جراء الزلزال المدمر.

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غرق المنازل 4 أمتار

ونقل عن أحد سكان القرية ماهر كاراتاس قوله إن المنازل غرقت في الأرض بمعدل 4 أمتار، وأضاف: “كانت الأرض حرفيًا ترتفع وتنخفض”.

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اندفاع المياه الجوفية

وأكد القرويون أن الزلزال تسبب في اندفاع المياه الجوفية التي تدفقت 30 مترًا في أماكن كثيرة.

وأعلنت السلطات التركية، الأحد، انتهاء البحث عن ناجين من الزلزالين، في جميع المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي أربعين بناية.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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