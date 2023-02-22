10 نصائح لتعزيز صحتك العقلية

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لا يُوصف الإنسان بأنه سليم صحيًا، ما لم يكن سليمًا ومعافى نفسيًا وعقليًا؛ حيث إن السلامة النفسية والعقلية أساس للتغلب على الضغوط والتحديات اليومية.

وترجع أهمية “الصحة العقلية أو النفسية” إلى الطريقة التي تشعر بها تجاه نفسك، وجودة علاقاتك، وقدرتك على إدارة مشاعرك والتعامل مع الصعوبات.

ويعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل صحية عقلية أو عاطفية، ويعاني واحد من كل 5 كنديين من مشاكل في الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات.

وفيما يلي نقدم لك أهم 10 نصائح لتعزيز صحتك النفسية لتصبح أكثر مرونة، وتستمتع أفضل بالحياة.

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1 – حافظ على التواصل الاجتماعي المباشر مع الآخرين

المكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية لها مكانها، ولكن القليل من الأشياء يمكن أن تتغلب على قوة تحسين الحالة المزاجية والتغلب على التوتر أثناء التعامل مع أشخاص آخرين، وخاصة أولئك الذين تحبهم والأشخاص الذين ينشطونك.

2 – ابق نشيطًا

الحفاظ على النشاط مفيد للدماغ كما هو مفيد للجسم. يمكن أن يكون للتمرين أو النشاط المنتظم تأثير كبير على صحتك العقلية والعاطفية، ويخفف التوتر ويحسن الذاكرة ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

3 – تحدث إلى شخص ما

تحدث إلى وجه ودود. إذا كانت لديك مخاوف أو ضغوطات أو مخاوف، فإن مشاركتها مع شخص يهتم بها هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لتهدئة جهازك العصبي وتخفيف التوتر.

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4 – نشّط حواسك

استمع مثلاً لبعض آيات من القرآن الكريم لترفع من شعورك بالهدوء، ويمكنك التنزه في الطبيعة والاستمتاع بمشاهد الأشجار وأصواتها، حيث يستجيب كل شخص للمدخلات الحسية بشكل مختلف قليلاً، لذا جرب للعثور على الأفضل بالنسبة لك.

5 – مارس الاسترخاء والراحة

يمكن أن تساعد اليوجا واليقظة والتأمل والتنفس العميق في تقليل المستويات العامة للتوتر.

6 – اجعل أوقات الفراغ والتأمل أولوية

وقت الفراغ ضروري للصحة العاطفية والعقلية، فعوّد نفسك على أخذ بعض الوقت للاسترخاء والتفكير والانتباه للأشياء الإيجابية بينما تمضي في يومك.

7 – اتّبع نظامًا غذائيًا صحيًا للدماغ

تشمل الأطعمة التي يمكن أن تدعم مزاجك الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 والمكسرات (الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني) والأفوكادو والفاصوليا والخضراوات الورقية (السبانخ واللفت وبراعم بروكسل) والفواكه الطازجة مثل العنب البري.

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8 – اهتم بالنوم

النوم هو أفضل طريقة لجسمنا وعقلنا لإعادة الشحن وتجديد النشاط، ويمكنك الحصول على نوم أفضل في أخذ استراحة من تحفيز الشاشات – التلفزيون أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر – في الساعات التي تسبق موعد النوم.

9 – ابحث عن الغرض والمعنى

عوّد نفسك أن يكون لك هدف في يومك، حيث إنه عامل كبير لصحة عقلية جيدة. يمكنك تجربة أي مما يلي:

الانخراط في عمل يجعلك تشعر بأنك مفيد.

استثمر في العلاقات واقض وقتًا ممتعًا مع الأشخاص الذين تهتم بهم.

تطوع، والذي يمكن أن يساعد في إثراء حياتك ويجعلك أكثر سعادة.

رعاية الآخرين، والتي يمكن أن تكون مجزية وذات مغزى بقدر ما هي صعبة.

فكر في عمل صالح أو لفتة واحدة لمساعدة شخص ما تقوم بها كل يوم.

10 – احصل على المساعدة إذا احتجت إليها

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك بحاجة إلى الدعم، فهناك العديد من البرامج والموارد المتاحة لك.