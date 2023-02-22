وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية يدشن فعاليات ملتقى الجمعيات الأهلية

تواصل- وليد العريدي- الحدود الشمالية:

دشن وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة أمس الثلاثاء، فعاليات ملتقى مجلس الجمعيات الاهليه بمنطقة الحدود الشمالية، بمشاركة 64 جمعية أهلية.

محاور الملتقى:

جاء هذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقد تناول الملتقى العديد من المحاور التي تضمنت:

-التعريف بمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

– التعريف بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

– أيضا التعريف بصندوق دعم الجمعيات ودوره في دعم الجمعيات والإشراف الفني على الجمعيات ومهامة.

يذكر أن الملتقى يأتي ضمن برامج فريق تطوير الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

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