عاصمة عربية بدون مياه منذ أسبوع

تواصل – فريق التحرير:

يتعرض لبنان للعديد من الأزمات التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة بين انفجارات كارثية وأزمة في المصارف والكهرباء.

آخر هذه الأزمات هو انقطاع مستمر للمياه في العاصمة بيروت، حيث أعرب السكان عن غضبهم بسبب الانقطاع بدون أسباب.

انقطاع المياه:

وذكرت صحف لبنانية أن سكان العاصمة القيِّمون على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ينتظرون تفسيراً: “لماذا هذا الانقطاع القذر للمياه عن أحياء العاصمة منذ أكثر من أسبوع”.

وتساءلوا: “ما دام التيار الكهربائي يعمل أكثر من 4 ساعات تغذية للمنازل لماذا يتم قطع المياه؟”.

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طوابير الخبز:

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة خبز، والذي انقطع عن أغلب المحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية.

من جهته أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن الطوابير الموجودة على أبواب الأفران وانقطاع الخبز، يعود إلى نقص مادة الطحين لديها.

وأوضح أن الحصص التي توزع لها من وزارة الاقتصاد لم تعدْ تلبِ حاجة السوق والمواطنين وذلك بسبب تهافت الناس على الخبز الأبيض المدعوم وترك كل انواع الخبز من الأسمر والتنور والمرقوق لارتفاع سعره الجنوني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.