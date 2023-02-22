الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاصمة عربية بدون مياه منذ أسبوع
“جفاف وتصحر”.. فرنسا وإيطاليا في انتظار كارثة
عبر منصة بلدي.. الأمانات تطالب بالإسراع في إصدار تراخيص التسوير
التأمينات توضح عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند
وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية يدشن فعاليات ملتقى الجمعيات الأهلية
ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاصمة عربية بدون مياه منذ أسبوع

عاصمة عربية بدون مياه منذ أسبوع

عاصمة عربية بدون مياه منذ أسبوع
٠٣:٠٦:٥٧ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يتعرض لبنان للعديد من الأزمات التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة بين انفجارات كارثية وأزمة في المصارف والكهرباء.

آخر هذه الأزمات هو انقطاع مستمر للمياه في العاصمة بيروت، حيث أعرب السكان عن غضبهم بسبب الانقطاع بدون أسباب.

انقطاع المياه:

وذكرت صحف لبنانية أن سكان العاصمة القيِّمون على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ينتظرون تفسيراً: “لماذا هذا الانقطاع القذر للمياه عن أحياء العاصمة منذ أكثر من أسبوع”.

وتساءلوا: “ما دام التيار الكهربائي يعمل أكثر من 4 ساعات تغذية للمنازل لماذا يتم قطع المياه؟”.

اقرأ أيضا:

بعد تركيا وسوريا.. ماذا حدث للمباني في لبنان؟

طوابير الخبز:

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة خبز، والذي انقطع عن أغلب المحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية.

من جهته أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن الطوابير الموجودة على أبواب الأفران وانقطاع الخبز، يعود إلى نقص مادة الطحين لديها.

وأوضح أن الحصص التي توزع لها من وزارة الاقتصاد لم تعدْ تلبِ حاجة السوق والمواطنين وذلك بسبب تهافت الناس على الخبز الأبيض المدعوم وترك كل انواع الخبز من الأسمر والتنور والمرقوق لارتفاع سعره الجنوني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

الكلمات الدلالية:
بيروت عاصمة عربية لبنان نقص المياه

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. «مدني تربة» ينقذ عاملَيْن سقطا في غرفة خزانات بمحطة وقود

بالصور.. «مدني تربة» ينقذ عاملَيْن سقطا في غرفة خزانات بمحطة وقود

٠٧:٢٣ م، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠١٦
«مدني الرياض»: لا خسائر مادية في حريق التليفزيون وإصابة 6 باختناق (فيديو وصور)

«مدني الرياض»: لا خسائر مادية في حريق التليفزيون وإصابة 6 باختناق (فيديو وصور)

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
بينهم طفلة.. شاهد فلسطين تودع شهداء عدوان الاحتلال على غزة

بينهم طفلة.. شاهد فلسطين تودع شهداء عدوان الاحتلال على غزة

١١:٤٦ م، الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
المخواة.. 6 أفراد يقتلون مواطنًا ويشوهون جثته ويلقونها «عارية» على الطريق

المخواة.. 6 أفراد يقتلون مواطنًا ويشوهون جثته ويلقونها «عارية» على الطريق

٠٥:٤٣ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *