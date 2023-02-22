عبر منصة بلدي.. الأمانات تطالب بالإسراع في إصدار تراخيص التسوير

تواصل – فريق التحرير:

طالبت أمانات المناطق ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يستكملوا إجراءات تسوير أراضيهم، بالمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة بلدي.

وفي سياق متصل، أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه يتوجب على مالك الأرض الفضاء تسوير أرضه بسور لا يقل طوله عن متر، ولا يتجاوز ارتفاعه مترين، مع تنفيذ بوابة للسور تفتح من الداخل وبشكل أفقي، وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.

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الطرق المستهدفة من المبادرة

وتابعت الأمانة أنّ الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق أبوبكر الصديق، وطريق أبي ذر الغفاري، وطريق العباس بن عبادة، وطريق المطار، وطريق خالد بن الوليد، وطريق الملك فهد، وطريق السلام، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الأمير عبدالمحسن، وطريق سيد الشهداء، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سعد بن خيثمة، وطريق سكة الحديد.

في سياق متصل، أشادت أمانة منطقة المدينة المنورة بمستوى التفاعل الذي أبداه ملاك الأراضي الفضاء بالمدينة، وامتثالهم لمبادرة تسوير الأراضي للإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة، ومعالجة تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي.

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