التأمينات توضح عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق والحصول على دعم “ساند”.

وتشمل مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند وفقا للتأمينات الاجتماعية ما يلي:

مدد الاستراك المؤهلة في “ساند”

– يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.

– يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

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– يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

– يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

خطوات التحقق من الأهلية

كذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات خطوات التحقق من الأهلية لـ”ساند” بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

• من قائمة الخدمات العامة اختيار خدمة التحقق السريع

• اختيار أيقونة أهلية ساند

• إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق والضغط على أيقونة “تحقق”

وعند توفر الشروط المؤهلة لاستحقاق صرف ساند ستظهر ملاحظة تفيد بأهليتك للصرف وفي حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب غير المؤهلة للحصول على التعويض.

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