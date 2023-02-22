“جفاف وتصحر”.. فرنسا وإيطاليا في انتظار كارثة

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تعاني فرنسا وإيطاليا من موجات جفاف غير مسبوقة، تنذر بحدوث كارثة في البلدين الأوروبيين، حسب توقعات المختصين في باريس وروما.

أطول فترة توقف للأمطار

وقالت وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء، إن فرنسا لم تشهد هطول أمطار في الـ 31 يوما الماضية، في أطول فترة توقف لهطول الأمطار منذ بدء تسجيل سقوط الأمطار فى البلاد عام 1959.

موجة الصيف

وذكرت وكالة الأرصاد “ميتيو فرانس” إن جفافا واضحا فى التربة حدث نتيجة لفترة انقطاع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام، بعدما تسبب الجفاف الصيف الماضي في إضعافها بالفعل.

الأكثر جفافا

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون شهر فبراير الجارى ضمن شهور فبراير الأكثر جفافا منذ بدء التسجيل في فرنسا، رغم توقعات بهطول أمطار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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طوارئ في إيطاليا

وفي السياق ذاته، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ للمناطق المحيطة بنهر Po، في يوليو الماضي والتي تمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد وعانت من أسوأ جفاف منذ 70 عامًا.

عجز مائي

ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن خبير المناخ ماسيميليانو باسكوي من معهد البحوث العلمية الإيطالي سي إن آر قوله “نحن في وضع عجز مائي يتراكم منذ شتاء 2020-2021”.

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جفاف البندقية

ووثقت صور ومقاطع الفيديو وصفت بالـ”صادمة” جفاف شوارع مدينة البندقية السياحية الشهيرة، مما أثار المخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى خاصة بعد أسابيع من الطقس الشتوي الجاف منذ حالة الطوارئ في الصيف الماضي.

وشهدت جبال الألب أقل من نصف تساقط الثلوج المعتاد، وفقًا للعلماء والجماعات البيئية، حسب “صدى البلد”.

نقص مياه نهر بو

وأفادت مؤسسة ليجامبيانتي البيئية، أن “نهر بو” أطول نهر في إيطاليا والذي يمتد من جبال الألب في الشمال الغربي إلى البحر الأدرياتيكي، يحتوي على 61% من المياه أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام.