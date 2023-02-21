استشاري: 6 أسباب لظهور آثار الكدمات لدى النساء.. ليست جلطات

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أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب ظهور الكدمات لدى النساء، مؤكداً أنها ليست جلطات.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه .. الكدمات الشائعة في النساء ليست جلطات ومن أسبابها ما يلي:

أسباب ظهور الكدمات

١. اصطدام لا يتذكره الشخص

٢. نقص الصفائح

٣. زيادة السيولة

٤. بعض الأدوية مثل استخدام الإسبرين، والكورتيزون.

٥. نقص فيتامين سي

٦. تاريخ عائلي أو القابلية لحدوث النزيف

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وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق الشديد والتوتر على الصحة.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الشخصي عبر “تويتر”، إنه من الممكن ان يرتفع الضغط في من يعاني القلق الشديد والتوتر إلى قيم عالية جداً وهو لا يعاني من مرض الضغط.

مخاطر قلة ساعات النوم

في سياق متصل، قال “النمر”، إن النوم أقل من 6 ساعات يومياً، يتسبب في 5 أمراض مميتة.

وأوضح في حسابه على “تويتر”، أن هذه الأمراض هي:

١ – يرفع الضغط.

٢ – يزيد السمنة.

٣ – يزيد احتمالية السكري.

٤ – يرفع الدهون الثلاثية.

٥ – يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.

كانت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، حذرت من قلة النوم لما له من أعراض مرضية خطيرة.

وقالت المنصة إن “قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، لأنها تقلل من إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الشعور بالشبع”.

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