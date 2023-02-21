بسبب إثارة النعرات القبلية.. الإطاحة بمواطنين في عدة مناطق 

تواصل – فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية، في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، على قائدي مركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

إحالة إلى النيابة العامة

وأفاد الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقاف قائدي المركبات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المساس بالنظام العام

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات، التي من شأنها المساس بالنظام العام، بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة.

السجن 5 سنوات

وأضافت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.