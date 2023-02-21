فيديو يوثق احتراق سيارة مواطن وردة فعله

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق احتراق سيارة مواطن بالكامل بسبب خلل فني.

ووثق المقطع احتراق السيارة بالكامل، وردة فعل صاحبها، حيث جلس على الأرض يعتريه الحزن، بسبب احتراق سيارته.

وحاول عدد من الأشخاص التخفيف على صاحب المركبة، ودعوا أن يعوضه الله خير منها، وأن سلامته وسلامة أسرته أهم من السيارة.

احتراق أعشاب وحشائش

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في أبها بمنطقة عسير، تسبب في احتراق مركبة.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني أبها أخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، نتج عنه احتراق مركبة، ولا إصابات”.

احتراق محل تجاري

كما اندلع في وقت سابق، حريق بأحد المحال بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

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