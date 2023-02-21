ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق

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ابتكر مركز الفجيرة للبحوث بدولة الإمارات، أنظمة لتتبع الإبل تراقب نشاطها بطرق علمية عبر الذكاء الاصطناعي والإنترنت.

الحفاظ على صحة الإبل

وعمد المركز إلى تركيب أجهزة تراقب الإبل في أماكن الرعي للحفاظ على صحتها، ورصد درجة حرارتها وربطها بالأجهزة الذكية.

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الحفاظ على السلالات

ونجح المركز في إجراء 200 حالة نقل أجنة بهدف الحفاظ على السلالات الأصيلة، بالإضافة إلى استنساخ 12 حالة من الإبل الأصيلة.

مراقبة النشاط الحيوي

واستعرض مركز الفجيرة للبحوث بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة أحدث المشاريع المبتكرة التي حققها الباحثون، ومنها قاعدة بيانات النباتات المحلية «فلورا الإمارات»، وأجهزة تتبع لنشاط الإبل، بهدف مراقبة نشاطها الحيوي والحفاظ عليها من النفوق، وخلية النحل الذكية التي تتبع النحل المحلي وتراقبه.

وأكد المركز أنه قدم العديد من المشاريع التطبيقية في المجالات البيئية.

مشروع خلية النحل

وقدم المركز مشروع خلية النحل الذكية القائم على الذكاء الاصطناعي عبر نظام دقيق ومطور لمراقبة صحة خلية النحل من خلال رصد مؤشرات بيئية كدرجة الحرارة والرطوبة ووزن الخلية بصورة فورية.