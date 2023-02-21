الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق
استشاري: 6 أسباب لظهور آثار الكدمات لدى النساء.. ليست جلطات
فيديو يوثق احتراق سيارة مواطن وردة فعله
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
بسبب إثارة النعرات القبلية.. الإطاحة بمواطنين في عدة مناطق 
الإرياني: وديعة المملكة في البنك المركزي ستحقق 6 مكاسب لليمن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق

ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق

ذكاء اصطناعي بدولة خليجية.. أجهزة تتبع لحماية الإبل من النفوق
٠٢:٥١:٣١ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ابتكر مركز الفجيرة للبحوث بدولة الإمارات، أنظمة لتتبع الإبل تراقب نشاطها بطرق علمية عبر الذكاء الاصطناعي والإنترنت.

الحفاظ على صحة الإبل

وعمد المركز إلى تركيب أجهزة تراقب الإبل في أماكن الرعي للحفاظ على صحتها، ورصد درجة حرارتها وربطها بالأجهزة الذكية.

اقرأ أيضا:

في هذا الموعد.. دولة خليجية تُطلق قمرها الاصطناعي الأول

الحفاظ على السلالات

ونجح المركز في إجراء 200 حالة نقل أجنة بهدف الحفاظ على السلالات الأصيلة، بالإضافة إلى استنساخ 12 حالة من الإبل الأصيلة.

مراقبة النشاط الحيوي 

واستعرض مركز الفجيرة للبحوث بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة أحدث المشاريع المبتكرة التي حققها الباحثون، ومنها قاعدة بيانات النباتات المحلية «فلورا الإمارات»، وأجهزة تتبع لنشاط الإبل، بهدف مراقبة نشاطها الحيوي والحفاظ عليها من النفوق، وخلية النحل الذكية التي تتبع النحل المحلي وتراقبه.

وأكد المركز أنه قدم العديد من المشاريع التطبيقية في المجالات البيئية.

مشروع خلية النحل

وقدم المركز مشروع خلية النحل الذكية القائم على الذكاء الاصطناعي عبر نظام دقيق ومطور لمراقبة صحة خلية النحل من خلال رصد مؤشرات بيئية كدرجة الحرارة والرطوبة ووزن الخلية بصورة فورية.

الكلمات الدلالية:
الإمارات تتبع الإبل حماية السلالات الأصيلة دولة خليجية ذكاء اصطناعي

مواد ذات صلة

المزيد
الشرطة تكشف سر «قتيل العتيبية» بآلة حادة

الشرطة تكشف سر «قتيل العتيبية» بآلة حادة

٠٦:٢٩ م، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥
المجمعة.. بيطري يتجاوز السلوك الحضاري بطريقة جلوسه على طاولة اللحوم (صور)

المجمعة.. بيطري يتجاوز السلوك الحضاري بطريقة جلوسه على طاولة اللحوم (صور)

٠٤:١٢ م، الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥
«تواصل» تفتح الأرشيف الكئيب.. رحلات طيران لم يكتب لها الوصول!

«تواصل» تفتح الأرشيف الكئيب.. رحلات طيران لم يكتب لها الوصول!

٠٩:١٧ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١٦
«الإنذار المبكر» يُحذِّر من تدني الرؤية على عدة مناطق اليوم

«الإنذار المبكر» يُحذِّر من تدني الرؤية على عدة مناطق اليوم

١٢:٤٦ ص، الخميس، ٢١ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *