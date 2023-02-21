الإرياني: وديعة المملكة في البنك المركزي ستحقق 6 مكاسب لليمن

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن توقيع المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وإيداعه بالكامل لدى حساب البنك، امتدادا للدور الأخوي النبيل والبناء الذي تقوم به المملكة، ودعمها اللامحدود للحكومة والشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

6 مكاسب

وقال الإرياني، عبر “تويتر” إن وديعة المملكة ستحقق لليمن 6 مكاسب، وهي:

1- تعافي الاقتصاد

2- استقرار العملة الوطنية

3- دعم احتياطات البنك المركزي من النقد

4- أداء دوره المحوري في العملية الاقتصادية

5- تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

6- تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

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دور المملكة

وتابع الإرياني: “نثمن الدعم الأخوي النبيل والمتواصل الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله”.

وقال الوزير إن إيداع الوديعة يعد ترجمة للعلاقات الاستثنائية وعمق الروابط المشتركة وواحدية الهوية والهدف والمصير بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين.