“الحقيل” يتوقع استمرار الأجواء المعتدلة والدافئة لمدة 7 أيام

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل استمرار الأجواء المعتدلة والدافئة بالمملكة لمدة 7 أيام.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أجواء مشمسه غالباً الأربعاء أكثر دفئاً من الثلاثاء، والخميس أكثر دفئاً من الأربعاء.

وأضاف: “الكشاتة لازم يصطبحوا معهم مظلات، محتمل تواجد للسحب بين مساء الجمعة والسبت بشكل عام، وفرص لهطول الأمطار جهة الجبيل و النعيرية مساء الخميس”.

توقعات حالة الطقس

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

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