الكرملين: تدمير روسيا لن يكون إلا بحرب نووية تنهي الكون

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رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة البولندية وارسو، مؤكدًا على أنه من المستحيل تدمير روسيا.

نهاية الكوكب

وقال “بيسكوف”: “من المستحيل الحديث عن تدمير روسيا دون شن حرب نووية تنهي العالم”.

وأضاف بيسكوف، لشبكة CNN الأمريكية،: “من المستحيل تحقيق نصر في حرب نووية، لن يكون هناك فائز أو خاسر، ستكون نهاية الكوكب”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن “بايدن لم يناقش علنا خطط إضعاف روسيا، وتفكيكها، وهذا ما نفهم أنه الهدف الأول للولايات المتحدة”.

جرائم ضد الإنسانية

وكان “بايدن” اتهم، في خطابه، روسيا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وأدان “استهداف المدنيين” خلال غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه، :” إن القوات الروسية والمرتزقة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية دون خجل أو تعاطف”.

وأضاف “بايدن”، أن “رد فعل الشعب الأوكراني والعالم كان غير عادي بعد مرور عام على الحرب، فما زالت أوكرانيا مستقلة وحرة “، كما أكد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا “لن تكون أبدا انتصارا لروسيا”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة “بايدن” لأوكرانيا ومنها إلى بولندا، دعمًا لموقف “كييف” في الحرب التي تشنها روسيا منذ قرابة عام.

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