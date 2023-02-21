مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 2 شعبان 1444 هجرية، الموافق 22 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:59 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 2 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:30

المدينة – 5:32

الرياض – 5:04

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:22

المدينة – 6:20

الرياض – 5:52

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:52

المدينة – 7:50

الرياض – 7:22

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