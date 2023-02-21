مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 2 شعبان 1444 هجرية، الموافق 22 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:59 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 2 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:30
المدينة – 5:32
الرياض – 5:04
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:22
المدينة – 6:20
الرياض – 5:52
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:52
المدينة – 7:50
الرياض – 7:22
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