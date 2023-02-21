على المكشوف.. شمخاني لرئيسي: اقتربنا من الانهيار الشامل

تواصل – فريق التحرير:

قالت قناة “إيران إنترناشيونال” المعارضة للنظام الإيراني، إنها حصلت على حصلت على وثيقة سرية جداً، بينت وجود أزمة حادة في توريد السلع الأساسية بإيران إثر انهيار سعر صرف التومان.

شح الأعلاف الحيوانية

وتضمنت الوثيقة تحذير أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الرئيس إبراهيم رئيسي، من أن شح الأعلاف الحيوانية ونفاد مخزونات وإمدادات مسحوق فول الصويا بلغ حداً حرجاً جداً، حسب “الجريدة”.

وتسبب شح الأعلاف في ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم، إذ يتوقع أن يتجاوز سعر الكيلو الواحد 30 ألف تومان في الأسابيع القليلة المقبلة.

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الحكومة هي السبب

من ناحية أخرى، اتهم أحد أعضاء هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية، الذي شغل مناصب حكومية رفيعة في عدة حكومات آخرها في حكومة حسن روحاني، الحكومة الحالية بالتسبب بنفسها في ارتفاع سعر العملة الصعبة عبر التلاعب بها لتغطية عجز الميزانية، بينما يستفيد مقربون منها من تعدد سعر الصرف.

وقال القيادي السابق إن مجتمع الأعمال والتجارة في إيران لا يستبعد انهياراً وشيكاً شاملاً لاقتصاد البلاد، وعندئذ حتى إذا وصلت إيران إلى القنبلة النووية، فلن يحول ذلك دون سقوط النظام العاجز، حسب قوله.