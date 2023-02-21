الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وفاة طفلة سورية توقف قلبها رعبًا من الزلزال الجديد
بفضل الله.. عدسة ذكية تعيد النظر لمريض يعاني من ضعف الإبصار بنجران
طريقة رفع الصوت بهواتف الآيفون فوق المعدل الطبيعي
كاميرا مراقبة توثق أغرب عملية سطو في العراق.. ما سرقه لا يُصدق!
إحصائية صادمة عن إصابات “الخرف” بدولة خليجية
بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا

الرئيسية

 /

دولي

 /

وفاة طفلة سورية توقف قلبها رعبًا من الزلزال الجديد

وفاة طفلة سورية توقف قلبها رعبًا من الزلزال الجديد

وفاة طفلة سورية توقف قلبها رعبًا من الزلزال الجديد
٠١:١٣:٢٤ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

توفيت طفلة سورية تدعى نور داود أمس الأول الإثنين بسبب خوفها الشديد من الزلزال الذي تعرضت له سوريا بالتزامن مع زلزال هطاي التركية.

وتسبب الزلزال في إثارة الفزع في قلب الطفلة وتسبب في إصابتها بحالة من الذعر التي نتج عنها توقف قلبها ووفاتها.

صدمة عصبية

ووفقًا وسائل إعلام سورية، فقد صرح رئيس الطب الشرعي في طرطوس، على سيف الدين بلال قائلًا:” إن الطفلة نور داود توفيت بسبب إصابتها بصدمة عصبية، أدت إلى توقف قلبها خوفًا من الهزة”.

وأردف بأن عددا كبيرا من السوريين أصيبوا برضوض كسور نتيجة سقوطهم أثناء الخروج من منازلهم، وسط خوف والهلع.

حزن بين المغردين

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خبر وفاة الطفلة نور داود، الذي أحزن الكثير من الناس، خاصة بعد انتشار ومعرفة أن خبر وفاتها كان بسبب الخوف من الزلزال الذي تعرضت له سوريا أمس الأول الاثنين، والذي أسفر عنه توقف قلبها وموتها.

توصيات لطمأنة الأطفال

ونصح عدد كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي، الأسر السورية من محاولة إخفاء أو عدم تعريض الأطفال لأخبار الزلازل، والفواجع التي تسببها، حتى نحد من الرعب الذي يسكن قلب هؤلاء الأطفال نتيجة الزلزال المفجع الذي تعرضوا له في الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، والذي كان بقوة 7.8 ريختر.

زلزال سوريا

يذكر أن مناطق شمال غرب سوريا تعرضت مساء الأول الإثنين لهزة أرضية قوية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى دمار منازل في مدينة إدلب وريفها.

اقرأ أيضا

“نجا من زلزالين”.. سوري تفقّد منزله المتهدم فشهد الكارثة الجديدة بداخله (فيديو)

الكلمات الدلالية:
زلزال تركيا زلزال سوريا طفلة سورية وفاة طفلة

مواد ذات صلة

المزيد
مصر: أسر الشهداء يرفضون دعوة إيرانية لتكريمهم

مصر: أسر الشهداء يرفضون دعوة إيرانية لتكريمهم

٠٥:٠٥ م، الأثنين، ٠٤ يونيو ٢٠١٢
اصطدام طائرة بمركز تجاري بأستراليا ومقتل 5 كانوا على متنها

اصطدام طائرة بمركز تجاري بأستراليا ومقتل 5 كانوا على متنها

٠٩:١٢ ص، الثلاثاء، ٢١ فبراير ٢٠١٧
مصر.. دوري كرة قدم في “رابعة” وتأجيل تسليم الكأس لحين عودة مرسي

مصر.. دوري كرة قدم في “رابعة” وتأجيل تسليم الكأس لحين عودة مرسي

١٠:٥٥ ص، السبت، ١٠ أغسطس ٢٠١٣
سوريا.. عشرات الشهداء في مجزرتين للطيران الروسي بإدلب وحلب

سوريا.. عشرات الشهداء في مجزرتين للطيران الروسي بإدلب وحلب

٠٨:٥٩ م، الثلاثاء، ١٢ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *