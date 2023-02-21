وفاة طفلة سورية توقف قلبها رعبًا من الزلزال الجديد

تواصل- فريق التحرير:

توفيت طفلة سورية تدعى نور داود أمس الأول الإثنين بسبب خوفها الشديد من الزلزال الذي تعرضت له سوريا بالتزامن مع زلزال هطاي التركية.

وتسبب الزلزال في إثارة الفزع في قلب الطفلة وتسبب في إصابتها بحالة من الذعر التي نتج عنها توقف قلبها ووفاتها.

صدمة عصبية

ووفقًا وسائل إعلام سورية، فقد صرح رئيس الطب الشرعي في طرطوس، على سيف الدين بلال قائلًا:” إن الطفلة نور داود توفيت بسبب إصابتها بصدمة عصبية، أدت إلى توقف قلبها خوفًا من الهزة”.

وأردف بأن عددا كبيرا من السوريين أصيبوا برضوض كسور نتيجة سقوطهم أثناء الخروج من منازلهم، وسط خوف والهلع.

حزن بين المغردين

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خبر وفاة الطفلة نور داود، الذي أحزن الكثير من الناس، خاصة بعد انتشار ومعرفة أن خبر وفاتها كان بسبب الخوف من الزلزال الذي تعرضت له سوريا أمس الأول الاثنين، والذي أسفر عنه توقف قلبها وموتها.

توصيات لطمأنة الأطفال

ونصح عدد كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي، الأسر السورية من محاولة إخفاء أو عدم تعريض الأطفال لأخبار الزلازل، والفواجع التي تسببها، حتى نحد من الرعب الذي يسكن قلب هؤلاء الأطفال نتيجة الزلزال المفجع الذي تعرضوا له في الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، والذي كان بقوة 7.8 ريختر.

زلزال سوريا

يذكر أن مناطق شمال غرب سوريا تعرضت مساء الأول الإثنين لهزة أرضية قوية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى دمار منازل في مدينة إدلب وريفها.

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