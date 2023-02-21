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بفضل الله.. عدسة ذكية تعيد النظر لمريض يعاني من ضعف الإبصار بنجران
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بفضل الله.. عدسة ذكية تعيد النظر لمريض يعاني من ضعف الإبصار بنجران

بفضل الله.. عدسة ذكية تعيد النظر لمريض يعاني من ضعف الإبصار بنجران

بفضل الله.. عدسة ذكية تعيد النظر لمريض يعاني من ضعف الإبصار بنجران
٠١:١٢:٠٠ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نجح فريق طبي في مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس من العمر يعاني من ضبابية في قصر النظر إلي أقل من متر.

ضعف في الأبصار 

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض اتضح وجود ماء أبيض في العين، وضعف في الإبصار.

وتقرر إجراء عملية الماء الأبيض باستخدام عدسة ذكية، تكللت بفضل – الله تعالى-، بالنجاح، حيث تمكن هذه التقنية المريض من رؤية الأجسام القريبة مثل استخدام الهاتف الجوال والقراءة دون الحاجة إلى نظارة للقراءة، إضافة إلى رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والمسافات المتوسطة مثل شاشات الكمبيوتر.

وأكدت صحة نجران أن العملية تعتبر من الإجراءات التي تستخدم لأول مرة في المنطقة.

1248 عملية

يذكر أن مستشفى الملك خالد للعيون قد أجرى العام 2023 عدد 1248 عملية ماء أبيض، وحقن الشبكية لـ 801 مريض، وتصحيح النظر لـ 337 مريضا بتقنية الليزر والليزك.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم جراحة العيون صحة نجران عملية جراحية

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