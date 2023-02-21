كاميرا مراقبة توثق أغرب عملية سطو في العراق.. ما سرقه لا يُصدق!

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو غريب وثقته كاميرا مراقبة لأغرب عملية سطو، بأحد المدن العراقية.

سمكة مكسوف

وأظهر الفيديو الذي اعتبره البعض ساخرًا وطريفًا في نفس الوقت، قيام شاب بسرقة (سمكة مسكوف) أثناء عملية شوائها على النار في الشارع.

ويظهر الفيديو سيارة تقف فجأة في وسط طريق خالٍ من المارة لينزل شاب من المقعد الخلفي على قدميه ويقترب من سيخ شواء كانت عليه الوجبة الشعبية الأشهر بين العراقيين وتتكون من السمك المشوي، ليأخذ السيخ ويعود أدراجه إلى المركبة التي انطلقت سريعاً لمغادرة المكان سريعًا.

سخرية وطرافة

فيما انتشرت التعليقات الساخرة على مقطع الفيديو واصفين الواقعة بأنها أغرب عملية سطو، فيما علق البعض بتعليقات فكاهية عن الجوع، متسائلين عن وضع السمكة هل نضجت أم تحتاج إلى تكملة شوائها مجددا في مكان آخر؟.

وعلى الرغم من أن الواقعة أثارت غضب البعض أيضًا الذين اعتبروا أنها مخزية لقيام شباب يركبون سيارة بأخذ وجبة طعام يمكن أن يكون صاحبها في حاجة لها إلا أن أحدًا لم يطالب بالقبض علي مرتكبي الواقعة.

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