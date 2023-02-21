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بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا
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بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا

بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا

بعد حرق المصحف.. تهديدات بالقتل وإشعال النار بمنزل جامع تبرعات لمتضرري زلزال تركيا
١٢:٢٥:٠٣ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت بعض الدول الأوروبية عنصرية مقيتة، تجاه المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، خاصة ما وقع في الدنمارك والسويد وألمانيا.

شارلي إيبدو ووسم كارما:

فبعد الوسم الذي أطلقته مجلة شارلي إيبدو الفرنسية ووسم كارما الذي أطلقه أنصار اليمين في السويد، والذي وصل بحسب عداد التفاعل إلى أكثر من 72 ألف تغريدة، كانت العنصرية اليمينية حاضرة في الدنمارك.

تهديدات بالقتل:

ونقلت وسائل إعلام عن السوري جميل مشرقي- تاجرا في كوبنهاغن-،  أن ما حدث معه خلال عمله بجمع المساعدات كان سيكلفه حياته.

وأضاف مشرقي: “منذ الأيام الأولى التي تلت الكارثة بدأت أجمع المساعدات مع عائلتي لإرسالها إلى سوريا وتركيا.

وتابع قائلا :” وبعد أن اتضح حجم الطلب والويلات التي ألمت بالمنكوبين قررنا توسيع دائرة المتبرعين”.

وأفاد أيضا : “بدأت أطلب الإعانة من أهالي الحي والزملاء في العمل وأصبحنا نعمل كغرفة عمليات، إلى أن وصلني تهديد هاتفي من شخص مجهول يهددني بحرق المنزل ومستودع المساعدات إذا لم نتوقف.. لن تعود أرضنا بالخير عليهم.. يمكن للآخرين المساعدة لكن ليس نحن”.

وأوضح في حديثه: “وضعت الشرطة بصورة ما جرى ووعدوني بالوصول إلى المتوعدين، لكن أحدهم همس لي ناصحاً بالتوقف عن هذا النشاط حماية لعائلتي”.

منظمات دولية:

وتتابع المنظمات الدولية في ألمانيا وأوروبا مجريات التحقيقات كونها المعنية بإيصال هذه المساعدات إلى المنكوبين، من بينها منظمة “صيادلة بلا حدود”، التي تواجدت في موقع الحادثة في ألمانيا.

كما أرسلت مندوبين إلى مواقع أخرى مخصصة لجمع المساعدات وإرسالها إلى تركيا وسوريا.

يذكر أن عنصرية السويد والدنمارك كانت ممنهجة ومستمرة على مدار سنوات بقيام متطرفين بالإساءة لدين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ، والتي كان آخرها أيضا واقعة حرق المصحف الشريف على يد المتطرف” راسموس” في السويد.

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الكلمات الدلالية:
الدنمارك الزالزال المدمر السويد المنكوبين حرق المساعدات زلزال تركيا

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