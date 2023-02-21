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طريقة رفع الصوت بهواتف الآيفون فوق المعدل الطبيعي

طريقة رفع الصوت بهواتف الآيفون فوق المعدل الطبيعي

طريقة رفع الصوت بهواتف الآيفون فوق المعدل الطبيعي
٠١:٠٤:٣٣ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عبدالله السبيعي، الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، طريقة رفع الصوت بهواتف الآيفون فوق المعدل الطبيعي .

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن رفع الصوت بهواتف الآيفون بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

خطوات رفع الصوت

– الدخول على الإعدادات

– ثم اختيار الصوت

– ثم إلغاء تفعيل فحص الصوت

– ثم اختيار موازن الصوت

– ثم اختيار آخر الليل

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“الحربي”: تحديث جديد من أبل يعالج 4 مشاكل بهواتف الآيفون

تحديث جديد من أبل

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد يعالج بعض الثغرات الأمنية وبعض المشاكل التي تواجه مستخدمي أجهزة الآيفون.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على تحديث شركة أبل الجديد بقوله “إن التحديث الجديد من شركة أبل يحمل رقم ios16.3.1 “.

مزايا التحديث الجديد

وأضاف الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التحديث الجديد من شركة أبل، مهم جداً، حيث أغلقوا بعض الثغرات وسوف نتكلم عنها لاحقاً”.

وتابع سالم الحربي “التحديث الجديد يحل مشكلة ظهور رسالة لا يوجد مساحه كافيه على جهازك الآيفون”، وأيضا عدم مقدرتك على حفظ الصور والبيانات، وأيضا حل مشكلة عدم استطاعتك عمل نسخه احتياطية”.

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