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“انقلاب خطير”.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ”الخيانة”
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“انقلاب خطير”.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ”الخيانة”

“انقلاب خطير”.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ”الخيانة”

“انقلاب خطير”.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ”الخيانة”
١١:٥٦:٢٤ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

في تحول خطير يهدد القوة الضاربة لروسيا في حربها على أوكرانيا، يبدو أن هناك انقلابا من وزير الدفاع الروسي على مجموعة فاغنر التي تحقق نجاحات عسكرية في الحرب.

نقص الذخيرة

وجّه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين، اليوم الثلاثاء، اتهامات إلى قيادة وزارة الدفاع الروسية وصلت إلى حد وصف الأمر بـ”الخيانة”، معتبرًا أن هناك محاولة لتدمير شركة فاغنر العسكرية الخاصة، حسب سي إن إن.

وأضاف في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على تليغرام، أن “رئيس هيئة الأركان العامة ووزير الدفاع يوزعون الأوامر يمينًا ويسارًا، بأن لا تتلقى شركة Wagner PMC الذخيرة، كما أنهم لا يساعدون في النقل الجوي”.

خيانة عظمى

وقال بريغوزين: “هناك عناد مباشر، لا يُطلق عليه سوى محاولة لتدمير الشركات العسكرية الخاصة. يمكن أن يُعادل هذا بالخيانة العظمى الآن عندما تقاتل شركة فاغنر العسكرية الخاصة من أجل باخموت، وتفقد المئات من مقاتليها كل يوم”.

ارتفاع عدد قتلى فاغنر

كما اشتكى في التسجيل الصوتي، أيضًا من ارتفاع عدد القتلى داخل فاغنر، بسبب النقص المستمر في الإمدادات.

وأضاف: “شركة فاغنر العسكرية الخاصة ليس لديها ذخيرة. لماذا تعاني بقية الوحدات أيضًا من نقص دائم في الذخيرة. حفنة من الموظفين العسكريين قرروا أن هذا بلدهم وشعبهم، الذي قرر أن هؤلاء الناس سيموتون عندما يناسبهم ذلك”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحب الروسية روسيا فاغنر

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