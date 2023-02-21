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” قربى إلى الله”.. ناجية من زلزال تركيا توزع الطعام على 700 منكوب يوميا
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” قربى إلى الله”.. ناجية من زلزال تركيا توزع الطعام على 700 منكوب يوميا

” قربى إلى الله”.. ناجية من زلزال تركيا توزع الطعام على 700 منكوب يوميا

” قربى إلى الله”.. ناجية من زلزال تركيا توزع الطعام على 700 منكوب يوميا
١٢:١١:٠٧ ص، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قصص البر والتقرب إلى الله عقب زلزال تركيا المدمر، كثيرة ومتنوعة، والتي كان من بينها ما قامت به ناجية  تركية من الزلزال تدعى “شمسي هنجر”.

توزيع الطعام لـ 700 منكوب:

وبحسب ما نشره موقع “trt عربي”، لإغن المرأة الناجية تقوم  بتقديم الطعام يومياً لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية قهرمان مرعش.

وبدأت السيدة التركية مبادرتها بتوزيع الطعام من أموالها الخاصة على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية، وذلك بمساعة ابنتها وزوجها.

وبحسب الصحيفة التركية، أنها تمكنت لاحقاً، من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم لها، وحالياً تقدم وجبات الطعام لقرابة 700 شخص من المنكوبين، يومياً.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الناجية ” هنجر”، أنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصاً بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال.

تواصل مع المجتمع المدني:

وتابعت في حديثها :” في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضاً”.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يومياً من المنكوبين.

وكان زلزالان متتاليان قد ضربا جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين.

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