إحصائية صادمة عن إصابات “الخرف” بدولة خليجية

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كشف د. نيناد بوجدانوفيتش استشاري طب أمراض الشيخوخة والأعصاب في جامعة كارولينسكي في السويد، أن أكثر من 4 آلاف شخص في الكويت يصابون سنوياً بأمراض الخرف.

ضرورة توفير رعاية

وحذر بوجدانوفيتش أن هذا الرقم الكبير يدق ناقوس الخطر، ويؤكد ضرورة توفير رعاية وخطط إستراتيجية حكومية لدعم ورعاية هؤلاء المرضى ومن يتولى رعايتهم أيضا، حسب “القبس”.

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إحصائية رسمية

وأوضح الاستشاري، خلال ندوة للتوعية بمرض ألزهايمر، إن ذلك الرقم ورد في إحصائية الكويت لعام 2022، لافتا إلى أن الإحصائية ذكرت أن عدد الأشخاص في الفئة العمرية ما بين 70 – 90 عاماً في الكويت هو 61210 رجال و36990 امرأة، في حين بلغ العدد الإجمالي 98200.

أسباب الإصابة

وأوضح الاستشاري أن هناك أسباباً عامة للإصابة بالخرف، أبرزها:

1- العوامل الوراثية، فهناك علاقة للمرض بالجينات الوراثية، حيث إن إصابة الآباء تزيد فرصة إصابة أبنائهم.

2- السمنة، والعقاقير المخدرة، والتدخين، وتناول الأغذية غير الصحية.

3- تقدم العمر، فبعد عمر الـ 70 تتزايد فرصة الإصابة بهذا المرض بشكل واضح.

4- عدم التحكم بالأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والدهون (الكوليسترول).