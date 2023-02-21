6 طرق بسيطة تساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم

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يحذر الأطباء من خطورة ارتفاع ضغط الدم على الصحة والحياة بصفة عامة، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب في حالة ارتفاع ضغط الدم لمستويات الخطورة.

وينصح الأطباء ببعض الطرق والنصائح والممارسات والسلوكيات اليومية التي قد تساعد على ضبط وإدارة ضغط الدم بالطريقة المثلى للحفاظ على الصحة، كما يلي:

طرق ضبط ضغ الدم

ممارسة الرياضة

يؤكد الأطباء، أن التمرين بانتظام لا تساعد الفرد في الحفاظ على لياقته فحسب، بل تحافظ أيضًا على المضاعفات الصحية الرئيسية بما في ذلك ضغط الدم تحت السيطرة، ويقلل التمرين المنتظم أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وأنواع أخرى من أمراض القلب.

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النظام الغذائي

النظام الغذائي له دور مهم جداً في إدارة أعراض ضغط الدم، وفقًا للخبراء ، يمكن للنُهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، يشمل هذا النظام الغذائي بشكل أساسي الفواكه الموسمية والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم ، إلخ.

التقليل من الملح

شيء آخر مهم يجب مراعاته هو عدم إضافة الكثير من الملح إلى النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلاً من ذلك ، استخدم الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى طعامك.

تفادي السمنة

زيادة الوزون، والسمنة عامل خطر آخر يرتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، كيف يحدث ذلك؟ وفقًا للخبراء، فإن الدهون الزائدة في الجسم ، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية ، تؤثر على صحة القلب.

احذر التدخين والقلق

ويمكن أن تسبب السمنة، على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يجب الحفاظ والحرص على الوزن المثالي.

تجنب التدخين

عليك الإقلاع عن التدخين إذا كنت تريد التحكم في ضغط الدم لديك، وفقًا للدراسات ، فإن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويحبون التدخين هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بشكل خطير بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

لا للقلق والتوتر

يمكن أن يؤدي الكثير من القلق والتوتر إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك ، من المهم أن يفهم المرء كيفية إبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة، جرب التأمل وتحدث إلى أصدقائك واخرج واقضي بعض الوقت خارج المنزل.

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