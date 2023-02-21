روسيا تكشف عن توقعها لطريقة نهاية “زيلينسكي”

تواصل- وكالات

توقعت روسيا، أن تكون نهاية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الاغتيال على يد أمريكا، وذلك في تصريحات لوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء.

مصير رئيس هايتي الأسبق

واعتبرت الخارجية الروسية على لسان المتحدث الرسمي، أن الرئيس الأوكاني، سيلاقي نفس مصير رئيس هايتي الأسبق.

تصريحات الوزارة، والتي جاءت عقب يوم من زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، أكدت أن نفي واشنطن تورطها في تفجير “نورد ستريم” كذبة كبيرة.

بايدن في كييف

وكان “بايدن” قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وتجول بشوارعها واجتمع بالرئيس الأوكراني، مؤكداً دعم واشنطن للحكومة الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

التخطيط للزيارة

من جانبه أعلن البيت الأبيض أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاغون وجهاز الخدمة السرية، وأنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وأوضح أن “بايدن” أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأنه ناقش مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي.

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