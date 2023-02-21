الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي عمليات الشراء. مراقب الجودة. رئيس فريق السكك الحديدية – جدة. قائد فريق السكك الحديدية – مكة المكرمة. قائد فريق السكك الحديدية – المدينة المنورة. معاون مبيعات – جدة. معاون مبيعات – مكة المكرمة. متخصص ، محلل بيانات. متخصص ، إدارة علاقات الموردين. ضابط عمليات الشراء. والمزيد …

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عن الشركة:

تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) في عام 1981 لتقديم خدمات التموين للناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وقد ازدهرت لتصبح مؤسسة واسعة ومتنوعة تقدم مجموعة كاملة من الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة، وخدمات الدعم للعملاء المحليين والدوليين.

طريقة التقديم:

اضغط هنا أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ().