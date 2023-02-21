الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تحطم سفينة شحن روسية
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تحطم سفينة شحن روسية

تحطم سفينة شحن روسية

تحطم سفينة شحن روسية
١٠:٢٧:٤٩ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تحطم سفينة شحن قادمة من جزر القمر، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وعلى متها 11 شخصا، جميعهم روس.

وفاة شخص 

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بوفاة أحد أفراد طاقم سفينة الشحن التي تحطمت قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وأن فردا آخر في حالة حرجة، حسب “روسيا اليوم”.

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الأحوال الجوية 

وأشارت البيانات الأولية،  إلى أن السفينة تحطمت جراء وقوع حالة طوارئ، نتيجة الأحوال الجوية، وتوجه رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث فورا، وجار العمل على تحديد مصير طاقم السفينة.

ووفقا لهيئة النقل البحرية الروسية Rosmorrechflot، كانت السفينة محملة بـ 3.5 ألف طن من الرخام، حسب  خوقع life الروسي،

 

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أخبار روسيا تحطم سفينة سفينة شحن روسية

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