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انحسار البحر يصل لشواطئ غزة.. هل اقترب تسونامي أم مجرد مد وجزر؟ (فيديو)

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انحسار البحر يصل لشواطئ غزة.. هل اقترب تسونامي أم مجرد مد وجزر؟ (فيديو)

انحسار البحر يصل لشواطئ غزة.. هل اقترب تسونامي أم مجرد مد وجزر؟ (فيديو)

انحسار البحر يصل لشواطئ غزة.. هل اقترب تسونامي أم مجرد مد وجزر؟ (فيديو)
١٠:٠٢:١٨ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق انحسار مياه البحر في قطاع غزة لمسافة تصل إلى أكثر من 50 مترًا، في ظل مخاوف حول علاقة تلك الظاهرة بحركة الزلازل النشطة في المنطقة، وإمكانية التسبب بتسونامي.

زلزال تركيا

وشعرت بالزلزال عدة بلدان تقع على البحر المتوسط بما فيها فلسطين، وهو ما عزز موجة من الإشاعات التي انتشرت بالفعل منذ يوم الزلزال الرئيسي في 6 فبراير الماضي، وتزعم أن الدول الواقعة على ذلك البحر قد تختبر تسونامي كبيرًا قريبًا.

 علاقته بالزلزال

لكن صحف محلية نقلت عن مختص، أن ما لاحظه المواطنون عبارة عن حالة جزر طبيعية في مياه البحر، لافتًا إلى أن التراجع هذه المرة بشكل أكبر من المعتاد، وقد يكون للزلزال علاقة في ذلك.

وأضاف، أن مياه شاطئ البحر تراجعت في أماكن مختلفة من فلسطين بعد أن أشارت تقارير إلى تراجعها نحو 200 متر في عكا، وفي غزة تراجعت لنحو 15- 20 مترًا، مؤكدًا أن هذه الحالة أيضًا تشهدها بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط.

وتراجعت مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا وفلسطين بمقدار ١٥٠ إلى ٢٠٠ متر.

توقعات بتسونامي:

وبحسب توقعات خبراء، فإن المياه تراجعت لتعود بقوة على شكل تسونامي قوي، محذرين من الشواطئ أو احتمالية حدوث شق كبير في البحر المتوسط بقرب هذه الشوطئ بسبب الزلزال مما أدى الى سحب المياه.

من جانبها أفادت صحيفة “حرييت” التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.

سبب الانحسار:

الخبير الجيولوجي المصري الدكتور عباس شراقي، أوضح أن هناك سببين وراء انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط:

1-السبب الأول يكمن في تأثير لبعض توابع زلزال تركيا وسوريا القريبة من ساحل البحر المتوسط، عن طريق تراجع بعض الأمواج وزيادتها في مناطق أخري.

2- السبب الثاني في انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط يتمثل في عملية المد والجزر الخاصة بوضع الشمس والقمر وقوة جذبهم مع الأرض مما يؤثر بدروه على البحار والمسطحات المائية وتراجع الأمواج بها.

كما نفي شراقي أن هذه الظاهرة غير اعتيادية، مؤكدًا أن هذه ظاهرة انحسار وانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط هي ظاهرة واردة الحدوث سواء بفعل عوامل خارجية مثل الشمس والقمر أو داخلية مثل الزلازل والرياح.

وكان سكان منطقة العريش في مصر قد فوجئوا أمس بانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة بالنسبة للسكان.

وبدأ هذا الانحسار منذ مساء يوم السبت الماضي قبال شواطئ مدينة العريش وعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة شمال سيناء.

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الكلمات الدلالية:
انحسار البحر زلزال تركيا شواطئ غزة مد وجزر

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