لبنان يتعرض لهزة أرضية جديدة

تواصل – فريق التحرير:

تعرض لبنان لهزة أرضية ثانية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تأثر شديد بهزة مساء أمس الإثنين التي ضربت ولاية هاتاي التركية.

بقوة 4 درجات

ونشر المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان، حصول هزة أرضية عند معلومات تفيد بوقوع هزة أرضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر، حسب “لبنان 24”.

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مخاوف لبنانية

جدد زلزال سوريا وتركيا، مخاوف اللبنانيين من الأبنية القديمة، بعدما وصلت ترددات الزلزال إلى مدن رئيسية في البلاد كالعاصمة بيروت وطرابلس.

تحرك رسمي

وجرى تكليف وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، بالتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية بغية مسح المباني المتصدعة بشكل رسمي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

بنايات غير مقاومة للزلازل

من جانبه، قال مستشار نقيب المهندسين للشؤون العلمية والاختصاصي بدراسة المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل، يحيى تمساح، إن: “تلك التشققات ليست خطيرة على سكان المباني، لكنها تعتبر مؤشراً على أن هذه المباني معرضة لخطر الانهيار في حال وقوع زلزال شبيه بزلزال تركيا”.

وأضاف أن: “نسبة المباني غير المقاومة للزلازل مرتفعة جداً وتتجاوز 80% من المباني القائمة حالياً في لبنان”.