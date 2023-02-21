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“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٩:٤٧:١٢ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مهندس AI DevOps.
  • مدرب مبتدئ.
  • مهندس ذكاء إصطناعي.
  • مهندس موثوقية الموقع الرئيسي.
  • مهندس ذكاء اصطناعي رئيسي.
  • والمزيد …

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عن سدايا:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.​

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – (اضغط هنا).

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