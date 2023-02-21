أهم 10.. أوامر ملكية وتفاصيل مقتل معتمرين داخل فندق بمكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على قرارات نقل وترقية

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ثلاث ترقيات جديدة إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).. المزيد هنا

إجازة يوم التأسييس للقطاع الخاص.. يوم واحد أم يومان؟

كشفت وزارة الموارد البشرية عن إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة.. المزيد هنا

ماذا تعرف عن ظاهرة “الإهلال”.. وكيف سيتم رصدها اليوم؟

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتم رصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم

قال برنامج “حساب المواطن”، إن حالة السكن لاتؤثر على استحقاق وصرف الدعم للمستفيدين.. المزيد هنا

إجازة الوفاة.. توضيح هام من “الموارد البشرية”

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدة الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للموظف في حالات الوفاة.. المزيد هنا

تفاصيل جديدة في واقعة قتل معتمرين جزائريين بفندق في مكة

شهد أحد فنادق مكة المكرمة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطنان جزائريان.. المزيد هنا

ماذا يعني تراجع مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا بمقدار 200 متر؟

تراجعت مياه البحر المتوسط من شواطئ تركيا وسوريا وفلسطين بمقدار ١٥٠ إلى ٢٠٠ متر.. المزيد هنا

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس 2023.. المزيد هنا

خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها، على معظم مناطق المملكة خلال شهر مارس المقبل.. المزيد هنا

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو مشاجرة على أفضلية السير

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهما وتبين من إجراءات الاستدلال أنها نتيجة خلاف على أفضلية السير.. المزيد هنا