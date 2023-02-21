هل صدرت مبالغ الدعم لشهر مارس؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “مارس” لم تصدر حتى الآن، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق على المستفيد، سيشمله الدعم بتاريخ “9 مارس”.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال طالبة، استفسرت بشأن أحقية صدور مبالغ الدعم لشهر مارس وظهول رسالة غير مؤهل لديها.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “أهلا بك، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مارس” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 مارس”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.

اقرأ أيضا:

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس

وقبل ساعات، أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس 2023.

نتائج الأهلية لدفعة مارس

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login ”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

وقال مدير عام التواصل إن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد.

بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على صرف الدعم