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بايدن يهاجم بوتين من بولندا

بايدن يهاجم بوتين من بولندا

بايدن يهاجم بوتين من بولندا
٠٩:٢٠:٣٢ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أنه فشل في الانتصار داخل أوكرانيا.

كييف صامدة

وقال بايدن في كلمة بالعاصمة البولندية وارسو، إن: “كييف صامدة وقوية، كما أنها حرة في حين كانت الحرب تراهن على سقطوها قبل عام من الآن”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

واستطرد بايدن أنه بعد عام من بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا أضحى الجواب واضحا، لأن الناتو حافظ على قوته ووحدته، كما أنه كانت هناك استجابة حيال الخطوة الروسية.

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انطلاق صفارات الإنذار

وأمس الاثنين، فاجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، العالم يزيارة غير معلنة إلى كييف.

وحسب السلطات الأوكرانية، فقد التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية مع إجراءات أمنية مشددة، وانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية.

إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى

وبهذه المناسبة رحب الرئيس زيلينسكي، ببايدن مؤكدًا أن زيارته هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين، وأنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية جو بابدن فلاديمير بوتين كييف وارسو

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