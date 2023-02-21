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فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال
٠٩:٢٠:٢١ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أن ذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .

المركز الوطني للتعليم

كان المركز الوطني للتعليم الالكتروني بدأ في إرسال بريد إلكتروني للمقبولين في البرنامج التدريبي “المسار العام للمعلم الفاعل” عبر منصة FutureX للبدء في التدريب.

وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”: “عزيزي المتعلم.. نهنئك على قبولك في المسار الأول من مبادرة التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية، ويمكن الآن البدء في رحلة التعلم والتطوير لتعزيز مهاراتك من خلال تسجيل الدخول وتفعيل حسابك”.

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اختبارات التعليم الإلكتروني

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، آلية وإجراءات اختبارات التعليم الإلكتروني، وحددت في لائحة التقويم أن التعليم الإلكتروني يُتاح لكافة مدارس التعليم العام بكافة مراحلها، “الطفولة المبكرة والابتدائية والمتوسطة، والثانوية”، وما في مستواها “بنين وبنات”.

وأوضحت أن اللائحة سمحت لمدارس التعليم الأهلي العام والعالمي والأجنبي، الاستفادة من التعليم الإلكتروني حيث تحدد الوزارة، الآتي:

1 – الفئات المسموح لها.

2 – الزمن المسموح به.

3 – اعتماد المنصات المناسبة لهذا النوع من التعليم.

5 أنماط تعليمية
وأضافت أن توفير الخدمات التعليمية، يكون حسب الفئة المستهدفة من خلال الأنماط التعليمية، التي تتيح أدوات تقويم متنوعة ومناسبة للعملية التعليمية في منصات التعليم الإلكترونية التفاعلية تشتمل على:

1- واجبات.

2- مشاريع.

3- بنوك أسئلة.

4- أنشطة مدرسية

5- اختبارات إلكترونية.

الاختبارات الشفهية

وأكدت الوزارة أن الاختبارات الشفهية تجرى إلكترونيًا للطلاب المنتظمين والمنتسبين في الأسبوع الذي يسبق بدء اختبارات نهاية الفصل، ويقوم المعلم برصد الدرجات في النظام الإلكتروني المعتمد لرصد الدرجات، وتقوم المدرسة باستخراج النتائج، مشددة على أن يراعى في الاختبار النهائي، تناسب زمن الاختبار مع الدرجة المخصصة، وأن تغطي فقرات الاختبار موضوعات المقرر الدراسي، وأن موعد إعلان النتائج، يكون في آخر يوم من أيام الاختبارات.

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الكلمات الدلالية:
الجوازات الشؤون العسكرية فرص عمل وزارة الداخلية وظائف شاغرة

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