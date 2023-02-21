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مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٩:١٢:٥٨ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير عام الخدمات الإدارية والفنية.

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المؤهلات والخبرات:

  • سنوات من الخبرة: الحد الأدنى: 8.
  • جنسية: المملكة العربية السعودية
  • تعليم: درجة البكالريوس.

تفاصيل المسؤوليات :

  • توجيه إدارة المشروع الفنية لتقديم الخدمات وفقًا للسياسات واللوائح والعمليات والإجراءات والضوابط بحيث يتم تلبية جميع المتطلبات ذات الصلة لتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة بطريقة متسقة.
  • الإشراف على إعداد السياسات والإجراءات وتوجيهها لتحديد الاحتياجات الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذ مشاريع البناء بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعتمدة وسياسات وأهداف SPL.
  • الإيعاز بإعداد التقارير الفنية التي تتضمن وصفًا كاملاً لغرض وطبيعة المشروع ومتطلباته الهندسية وتحديد المتطلبات الفنية لتنفيذ أي مشروع من أجل ضمان استمرار الأداء الفعال للأعمال والتنفيذ. منها.
  • مقدمي الخدمة.
  • الدوائر الحكومية ذات الصلة.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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