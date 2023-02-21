مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير عام الخدمات الإدارية والفنية.
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المؤهلات والخبرات:
- سنوات من الخبرة: الحد الأدنى: 8.
- جنسية: المملكة العربية السعودية
- تعليم: درجة البكالريوس.
تفاصيل المسؤوليات :
- توجيه إدارة المشروع الفنية لتقديم الخدمات وفقًا للسياسات واللوائح والعمليات والإجراءات والضوابط بحيث يتم تلبية جميع المتطلبات ذات الصلة لتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة بطريقة متسقة.
- الإشراف على إعداد السياسات والإجراءات وتوجيهها لتحديد الاحتياجات الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذ مشاريع البناء بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعتمدة وسياسات وأهداف SPL.
- الإيعاز بإعداد التقارير الفنية التي تتضمن وصفًا كاملاً لغرض وطبيعة المشروع ومتطلباته الهندسية وتحديد المتطلبات الفنية لتنفيذ أي مشروع من أجل ضمان استمرار الأداء الفعال للأعمال والتنفيذ. منها.
- مقدمي الخدمة.
- الدوائر الحكومية ذات الصلة.
طريقة التقديم:
أوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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