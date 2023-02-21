مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير عام الخدمات الإدارية والفنية.

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المؤهلات والخبرات:

سنوات من الخبرة: الحد الأدنى: 8.

جنسية: المملكة العربية السعودية

تعليم: درجة البكالريوس.

تفاصيل المسؤوليات :