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بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو مشاجرة على أفضلية السير

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو مشاجرة على أفضلية السير

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو مشاجرة على أفضلية السير
٠٨:٢٥:١٥ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهما وتبين من إجراءات الاستدلال أنها نتيجة خلاف على أفضلية السير.

وأضافت “الداخلية” في بيان عبر حسابها على “سناب شات”، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءت النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتابعت وزارة الداخلية في بيانها، أنه جارٍ القبض على من وثّق ونشر محتوى مرأى بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث موجة جدل بين المغردين، إذ ظهر شاب باكستاني (كما يبدو من ملابسه) يتشاجر من شخص آخر- يبدو مواطن- ووجه له لكمة قوية في الوجه طرحته أرضًا، وتركه المعتدي وفر من المكان.

وطالب المغردون بالقبض على الجاني والكشف عن سبب المشاجرة وتطبيق النظام.

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كانت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، قبضت على مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

فيما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب مخدرات

كانت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت – خلال الفترة من 7 / 7 / 1444 هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ – محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن تم القبض على مهربيها وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض الشرطة شرطة الرياض وزارة الداخلية

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