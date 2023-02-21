طريقة سهلة لحل مشكلة تعليق خروج البطاقة من الصراف الآلي.. بشرط

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في كثير من الأحيان يفاجأ عملاء البنوك من مشاكل تعليق بعض الأجهزة وتعثر خروج بطاقة الصرف من ماكينة الصراف الآلي، مما يتسبب في حالة من القلق والارتباك.

ولأهمية بطاقة الصرف، وخطورة تركها داخل ماكينة الصراف الآلي، يسعى العميل بكل المحاولات لإخراجها، وقد وقد يكون الحل النهائي الاتصال بإدارة المصرف لحل المشكلة.

مشكلة تواجه عملاء البنوك

ولكن يمكن بكل سهولة حل المشكلة وإخراج بطاقة الصرف الآلية من الصراف الآلية وفي لحظات معدودة من خلال استخدام بطاقة أخرى، بشرط أن تكون بطاقة الصرف تدعم لشبكة NFC.

وفي هذا الساق، روى الخبير التقني أسامة الضاوي تجربة عملية وقصة واقعية لمثل هذه المشكلة التي قد يتعرض لها البعض من علماء البنوك، وطريقة حلها.

حل مشكلة تعليق بطاقة الصرف

وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشبت بطاقتي في ماكينة سحب آلي وهممت بالانصراف وتركها بعدما فشلت جميع المحاولات”.

وأضاف أسامة الضاوي “أعطاني أحد عملاء البنوك حل للمشكلة ونجح وقلت أشارككم”، موضحا “إذا الماكينة تدعم الشبكة NFC قرب بطاقة ثانية منها تطلع الأولى بكل سهولة، وفر علي استخراج بدل فاقد”.

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