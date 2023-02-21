“معادن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس أول ميكانيكي.

مدير العمليات.

مهندس عملية.

مهندس أول عمليات التعدين.

مشرف.

متخصص اكتساب المواهب.

مساعد إداري أول.

مدير الميزانية والرقابة المالية.

فني معمل.

أخصائي علاقات الموظفين.

محلل أول تقييم الأعمال.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات