الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بايدن يهاجم بوتين من بولندا
فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال
مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تفاصيل 7 حوادث في أمريكا خلال شهرين.. الأخيرة أخطرها
طريقة سهلة لحل مشكلة تعليق خروج البطاقة من الصراف الآلي.. بشرط
“معادن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

محليات

 /

“معادن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

“معادن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

“معادن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٨:٣٢:٤٨ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس أول ميكانيكي.

مدير العمليات.

مهندس عملية.

مهندس أول عمليات التعدين.

مشرف.

متخصص اكتساب المواهب.

مساعد إداري أول.

مدير الميزانية والرقابة المالية.

فني معمل.

أخصائي علاقات الموظفين.

محلل أول تقييم الأعمال.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل»: بناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لخدمة «ذوي الإعاقة»

«العمل»: بناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لخدمة «ذوي الإعاقة»

٠٢:٥٤ م، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦
«أمانة جدة» تنشر أسماء المتقدمين على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

«أمانة جدة» تنشر أسماء المتقدمين على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

٠٩:٥٧ م، الخميس، ٠٥ مارس ٢٠٢٠
القبض على 1846 مخالفًا بالشرقية في الأسبوع الأول من رمضان (صور)

القبض على 1846 مخالفًا بالشرقية في الأسبوع الأول من رمضان (صور)

٠٤:٢٥ م، الأحد، ٠٦ يوليو ٢٠١٤
خلال شهر واحد.. “الجوازات” تصدر 13 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

خلال شهر واحد.. “الجوازات” تصدر 13 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

١١:٥٨ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *