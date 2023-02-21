خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها، على معظم مناطق المملكة خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن احتمالية هطول الأمطار لشهر مارس تزداد على كل من “الرياض، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الباحة، عسير، جازان”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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