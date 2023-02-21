الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق
ضبط مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان
في ذكرى يوم التأسيس.. معلّم يحول السبورة لعمل وطني
الصين تعلن مميزات مغرية للتشجيع على الزواج والإنجاب
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس
إيران تقضي بإنهاء حياة زعيم معارض يحمل الجنسية الألمانية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق

خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق

خلال مارس.. توقعات بهطول أمطار ربيعية أعلى من المعدل بمعظم المناطق
٠٧:٥٣:١٣ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها، على معظم مناطق المملكة خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن احتمالية هطول الأمطار لشهر مارس تزداد على كل من “الرياض، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الباحة، عسير، جازان”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

اقرأ أيضا:

محلل طقس: توقعات بتساقط أمطار غزيرة في هذا التوقيت

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار هطول أمطار

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب المسجد الحرام: الحج من أعظم أحوال التأسّي بالرسول الكريم

خطيب المسجد الحرام: الحج من أعظم أحوال التأسّي بالرسول الكريم

٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. ثوار سوريا يُسقطون طائرة استطلاع روسية بحلب

بالفيديو.. ثوار سوريا يُسقطون طائرة استطلاع روسية بحلب

١٢:٤٥ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
الرياض.. انطلاق الملتقى التعليمي “المسابقات القرآنية” بمشاركة 30 جمعية تحفيظ (صور)

الرياض.. انطلاق الملتقى التعليمي “المسابقات القرآنية” بمشاركة 30 جمعية تحفيظ (صور)

٠٢:٣٨ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
«الخدمة المدنية» تُطلق نظام «تدوير» لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية

«الخدمة المدنية» تُطلق نظام «تدوير» لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية

٠٣:٤٩ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *