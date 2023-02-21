الصين تعلن مميزات مغرية للتشجيع على الزواج والإنجاب

تواصل- وكالات

قررت أقاليم في الصين الإعلان عن حوافز ومميزات مغرية لتشجيع المتزوجين الجدد على الإنجاب، من أجل تعزيز معدل المواليد المتدهور.

إجازة 30 يوما لتشجيع الإنجاب

وضمن المميزات منح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً على أمل تشجيع الزواج ، بحسب ما ذكرت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني “الشعب اليومية”، اليوم الثلاثاء.

والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير الجاري.

اختلاف الإجازات بين الأقاليم

ويمنح إقليم قانسو شمال غربي البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم 30 يوماً الآن بينما يمنح إقليم شنغهاي عشرة أيام مع استمرار منح 3 أيام فقط في سيتشوان، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن يانغ هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية، قوله “تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا”، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.

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