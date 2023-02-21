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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس
٠٧:٣١:٣٢ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس 2023.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login”.

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

وقال مدير عام التواصل إن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد.

بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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اخبار السعودية برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن نتائج الأهلية

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