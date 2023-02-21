تفاصيل 7 حوادث في أمريكا خلال شهرين.. الأخيرة أخطرها

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بعيدا عن حوادث إطلاق النار وجرائم العنف التي تشهدها الولايات المتحدة بشكل مستمر، عانت أمريكا مؤخرا بعدة حوادث من نوع آخر، وقد سببت هذه الحوادث ظواهر خطيرة.

1-حوادث كيميائية

فقد شهدت أمريكا خلال يناير الماضي وفبراير الجاري، 7 حوادث كيميائية خطيرة، نتجت عن احتراق مصانع، وانحراف قطارات تحمل مواد خطرة، تسبب أضرار واسعة على البشر.

2-مصنع إلينوي

في 12 من يناير الماضي، اندلع حريق هائل في مصنع كاروس للكيماويات في مقاطعة لاسال بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام إن الحريق تسبب في انفجار وتصاعد الدخان الأسود في الهواء كما ظهر في مقطع فيديو متداول، حينئذ.

وأفادت صحيفة “نيوز تريبيون” بأن هناك تقارير عن سماع دوي انفجار في المصنع وأنه تم إجلاء العمال المصنع، حسب “روسيا اليوم”.

3- انحراف القطارات

ضجت وسائل إعلام أمريكية، خلال الأيام الأخيرة، بمقالات مطولة، تحاول فك لغز انحراف القطارات المتكرر، في عدة ولايات أمريكية.

وذكرت “واشنطن بوست” أن 3 حوادث متتالية وقعت، منها 2 لقطارات تحمل مواد كيمائية، هي:

– انحراف قطار أوهايو 3 من فبراير، والذي سبب كارثة أخرى لاحقا.

– انحراف قطار كارولاينا الجنوبية في 13 من فبراير

– انحراف قطار تكساس في 14 من فبراير

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4- شاحنة أريزونا

في 14 من فبراير الجاري، انقلبت شاحنة محملة بحمض النتريك على طريق سريع بالقرب من مقاطعة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، ما أدى إلى انبعاث دخان باللون البرتقالي.

تحذيرات للسكان

ودعت إدارة السلامة العامة في أريزونا، السكان القريبين للبقاء داخل المنازل وتوخي الحذر، وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على إخلاء محيط الحادث.

من جانبها، أفادت جامعة واشنطن، إن حمض النيتريك، المستخدم في غسل الأواني الزجاجية أو المعدات المعدنية، مادة كيميائية شديدة التآكل ويمكن أن تسبب تلفا شديدا في الرئة إذا تم استنشاقه وتهيجا عند ملامسته للجلد والعينين.

6- مستودع بلاستيك بفلوريدا

وبعدها بيوم واحد فقط، في 15 من فبراير، شب حريق هائل في آلاف الأواني البلاستيكية بأحد المستودعات الضخمة بالقرب من مدينة كيسيمي في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس.

وبلغت مساحة الحريق حوالي 21000 متر مربع حيث شارك حوالي 75 من عمال الطوارئ في إطفاء النيران.

7- مصنع أوهايو

اندلع حريق هائل في مصنع داخل أوهايو، بعد أن تسبب خروج قطار يحمل مادة “كلوريد الفاينيل” عن مساره وانفجاره بالقرب من حدود أوهايو بولاية بنسلفانيا، في 3 من الشهر الجاري، في حملة صارمة للسيطرة على المواد الكيميائية السّامة لمنع حدوث انفجار آخر.

وبدأ ظهور التداعيات الصحية بسبب المواد المتسربة، جراء كارثة انفجار قطار يحمل مواد كيميائية، بولاية أوهايو الأمريكية.

طفح جلدي

وشكا سكان مدينة شرق فلسطين ، من انتشار الطفح الجلدي والتهاب الحلق والغثيان والصداع بعد عودتهم إلى منازلهم هذا الأسبوع.

وأعرب سكان المنطقة عن قلقهم من أن هذه الأعراض الجديدة مرتبطة بالمواد الكيميائية، التي تسربت بعد خروج القطار عن مساره قبل انفجاره.