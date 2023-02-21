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ضبط مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان
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ضبط مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان

ضبط مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان

ضبط مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان
٠٧:٤٧:٠٤ م، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (66) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

فيما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب مخدرات

كانت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت – خلال الفترة من 7 / 7 / 1444 هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ – محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن تم القبض على مهربيها وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 920 كيلوجراما من القات المخدر

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (920) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبل أيام أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جازان مخدرات مكافحة المخدرات

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