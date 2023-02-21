إيران تقضي بإنهاء حياة زعيم معارض يحمل الجنسية الألمانية

تواصل- فريق التحرير:

أصدر القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإنهاء حياة زعيم جماعة “تندر” الملكية المعارضة جمشيد شارمهد، وذلك حسب وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

من هو وجمشيد شارمهد؟

وجمشيد شارمهد مواطن إيراني يحمل الجنسية الألمانية كذلك ولديه إقامة أمريكية، واختطفته قوات الحرس الثوري في أغسطس من عام 2020 خارج إيران، فيما قالت تقارير إنه اختُطف في طاجيكستان.

وقالت الوكالة إن “محكمة الثورة في طهران بعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة في القضايا الموجهة ضد جمشيد شارمهد، زعيم جماعة تندر، أصدرت حكمًا بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها”.

تفجير “حسينية”

اتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بالتخطيط وتفجير “حسينية” في مدينة شيراز عام 2008 واغتيال المسؤولين والكشف عن معلومات سرية عن الحرس الثوري.

كما وُجهت إليه تهمة “توجيه وقيادة جماعة تندر” التي تسميها إيران “الفرع المسلح لجمعية المملكة الإيرانية” و”التخطيط للأعمال الإرهابية وتوجيهها”.

واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بـ”التخطيط وتفجير حسينية في مدينة شيراز جنوب إيران في أبريل 2008 واغتيال المسؤولين والكشف عن معلومات سرية لإحداثيات صواريخ الحرس الثوري الإيراني”.

من هي جماعة تندر الإيرانية؟

وجماعة “تندر” الإيرانية المعارضة أسسها شخص يدعى “فرود فولادوند”، وتطالب بالعودة إلى النظام الملكي في إيران، وتعتبر طهران هذه الجماعة “منظمة إرهابية”.

وفي عام 2007، قالت الجمعية المملكة الإيرانية، إن “زعيمها واثنين من رفاقه فقدوا ويعتقد أن المخابرات الإيرانية قامت بتصفيتهم”، فيما جرى تعيين “جمشيد شارمهد” بتولي زعامة هذه الجماعة.

اقرأ أيضا

إيراني يتخلى عن إنسانيته ويقتل طفله لسبب غير متوقع