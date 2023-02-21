في ذكرى يوم التأسيس.. معلّم يحول السبورة لعمل وطني

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حوّل معلم، سبورة الفصل الدراسي، إلى لوحة وطنية تعبر عن ذكرى يوم التأسيس، الموافق 21 من فبراير، واستغل المعلم موهبته في الرسم والخط العربي، ليذكر طلابه بأهمية يوم التأسيس، من خلال لوحة تصور عمل وطني.

الاعتزاز بالوطن

وكتب المعلم على لوحة الدروس الخاصة بالفصل، أبيات في الاعتزاز بالوطن: “من يوم بدينا وتاريخنا شامخ، ورايتنا لا تنكس ورأسنا مرفوع، ثلاثة قرون والسعودية أصلها ثابت، وفرعها في السماء”.

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ثلاثة قرون من رفع راية المملكة عالية خفاقة

وقبل أكثر من ثلاثة قرون عانت منطقة الجزيرة العربية حالة طويلة من عدم الاستقرار، خاصة وسط نجد التي كانت بعيدة عن مراكز القرار، ومرت الدولة السعودية بالكثير من المحطات المهمة في تاريخ التأسيس.

محطات هامة في تاريخ الوطن

وفي عام 1877، ولد الملك عبد العزيز آل سعود ونشأ وتربى على يد والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله، حيث استرد الملك عبد العزيز الرياض، معلنًا البدء في إنشاء الدولة السعودية الثالثة.

وخلال عام 1915، ضم الملك عبد العزيز حائل والقصيم وكامل نجد لحكمه، وبعد عام ضم الحجاز، وصدر مرسوم ملكي بتوحيد مناطق الدولة تحت اسم جديد هو المملكة العربية السعودية.